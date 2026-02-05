Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю

Беру кефир, яйцо и горсть муки — готовлю волшебное печенье из того, что всегда есть в холодильнике. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального десерта к чаю, когда нет времени на сложные рецепты.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, мягкие внутри печенья с хрустящей карамельной корочкой из сахара, которая тает во рту. Для приготовления вам понадобится: 1 яйцо, 100 мл кефира, 50 мл растительного масла, 50 г сахара, 250 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли и ванилин, а также сахар для посыпки. В миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте кефир, масло и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем и солью, быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте его в пласт, смажьте поверхность маслом и густо посыпьте сахаром. Прокатайте скалкой, чтобы сахар вдавился, и нарежьте тесто на квадраты. Выложите на противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.