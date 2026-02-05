Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:37

Совкомбанк запустил акцию для майнеров и хостеров

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк
Читайте нас в Дзен

Совкомбанк запустил акцию для пользователей банка, зарегистрированных в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. В рамках нее корпоративным клиентам предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет-банкинга, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества. Для пользователей сегмента МСБ дополнительно доступны бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до 1 млн рублей.

Совкомбанк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии — от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Мы разрабатываем специализированные продукты для каждого сегмента, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками, — отметила комплаенс-директор Совкомбанка Марина Бурдонова.

Банк также стал первым в России, кто предоставляет корпорациям кредиты под залог биткоина. Услуга доступна для юридических лиц и ИП, легально владеющих цифровыми активами. Таким образом, компании могут получать финансирование на развитие, не продавая свои криптоактивы. По словам Бурдоновой, майнинг перестал быть нишевой «добычей биткоина». Он трансформировался в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью и сроком окупаемости, а также управляемыми рисками, подытожила эксперт.

Ранее Совкомбанк получил статус уполномоченного банка ФНС для работы с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Теперь предприниматели и компании — клиенты банка могут подавать документы и управлять налогами по упрощенной системе напрямую через интернет-банк «Совкомбанк Бизнес».

Совкомбанк
банки
акции
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.