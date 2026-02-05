Совкомбанк запустил акцию для майнеров и хостеров

Совкомбанк запустил акцию для пользователей банка, зарегистрированных в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. В рамках нее корпоративным клиентам предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет-банкинга, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества. Для пользователей сегмента МСБ дополнительно доступны бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до 1 млн рублей.

Совкомбанк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии — от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Мы разрабатываем специализированные продукты для каждого сегмента, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками, — отметила комплаенс-директор Совкомбанка Марина Бурдонова.

Банк также стал первым в России, кто предоставляет корпорациям кредиты под залог биткоина. Услуга доступна для юридических лиц и ИП, легально владеющих цифровыми активами. Таким образом, компании могут получать финансирование на развитие, не продавая свои криптоактивы. По словам Бурдоновой, майнинг перестал быть нишевой «добычей биткоина». Он трансформировался в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью и сроком окупаемости, а также управляемыми рисками, подытожила эксперт.

Ранее Совкомбанк получил статус уполномоченного банка ФНС для работы с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Теперь предприниматели и компании — клиенты банка могут подавать документы и управлять налогами по упрощенной системе напрямую через интернет-банк «Совкомбанк Бизнес».