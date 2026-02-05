Нежный говяжий гуляш по-тайски: том-кха вместо сметаны. Кокос, лемонграсс и галангал творят чудеса с мясом

Представьте, что нежнейший говяжий гуляш, который обычно томят в сметане, вдруг отправился в отпуск. В Бангкок. И там его искупали в бархатном кокосовом молоке, натерли корнем галангала, укутали стеблями лемонграсса и каффир-лаймом. Получилось гибридное чудо: мясо по-прежнему разваливается на волокна, но каждый кусочек источает не укроп, а экзотический, освежающе-пряный флер.

Для блюда понадобится 600-700 г говяжьей лопатки или бедра, нарезанной крупными кубиками (3-4 см). Мясо хорошо обсушить и обжарить порциями в разогретом растительном масле в глубокой кастрюле или воке до румяной корочки со всех сторон. Вынуть мясо, в том же жире пассеровать 1 крупную нарезанную луковицу до прозрачности. Вернуть мясо в кастрюлю, добавить 2-3 стебля лемонграсса (размять боком ножа и нарезать на палочки длиной 5 см), 3-4 тонких пластинки свежего галангала или 1 ст. л. сушеного, 3-4 листа каффир-лайма (можно заменить цедрой одного обычного лайма). Влить 400 мл крепкого куриного или говяжьего бульона, довести до кипения, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 1-1.5 часа, пока мясо не станет мягким. Затем влить 400 мл густого кокосового молока, добавить 2-3 ст. л. тайской пасты том-кха (или том-ям), 2-3 ст. л. рыбного соуса и сок одного лайма. Прогреть 5-7 минут, не доводя до кипения, чтобы кокосовое молоко не расслоилось. Подавать, посыпав свежим кориандром и тонко нарезанным перцем чили, с отварным рисом или рисовой лапшой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.