Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях В Индии девушка зарезала возлюбленного после блокировки в соцсетях

В индийском штате Чхаттисгарх девушка напала с ножом на своего парня после того, как он внезапно прекратил с ней общение в социальных сетях, передает Afternoon news. Рошини и 25-летний Прасад были в отношениях примерно полгода.

Их знакомство началось в социальной сети, и они поддерживали постоянный контакт. Но в какой-то момент связь прервалась: мужчина заблокировал ее профиль и перестал отвечать на сообщения.

Рошини заподозрила, что ее возлюбленный хочет прекратить отношения или уже начал встречаться с другой женщиной. Тогда она решила наведаться к нему домой, и между парой произошла сильная ссора. В ходе конфликта девушка нанесла Прасаду ножевое ранение, от которого он скончался до приезда медиков.

Об инциденте в полицию сообщили соседи. Подозреваемую задержали, против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.

