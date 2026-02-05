Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:02

Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях

В Индии девушка зарезала возлюбленного после блокировки в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В индийском штате Чхаттисгарх девушка напала с ножом на своего парня после того, как он внезапно прекратил с ней общение в социальных сетях, передает Afternoon news. Рошини и 25-летний Прасад были в отношениях примерно полгода.

Их знакомство началось в социальной сети, и они поддерживали постоянный контакт. Но в какой-то момент связь прервалась: мужчина заблокировал ее профиль и перестал отвечать на сообщения.

Рошини заподозрила, что ее возлюбленный хочет прекратить отношения или уже начал встречаться с другой женщиной. Тогда она решила наведаться к нему домой, и между парой произошла сильная ссора. В ходе конфликта девушка нанесла Прасаду ножевое ранение, от которого он скончался до приезда медиков.

Об инциденте в полицию сообщили соседи. Подозреваемую задержали, против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее в Шымкенте 21-летняя девушка стала жертвой нападения. Преступник преследовал ее, после чего нанес 11 ножевых ранений. По словам брата погибшей, причиной нападения могли стать настойчивые ухаживания.

Индия
ревность
убийства
блокировки
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров видит Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению
В США поймали «неуловимого деда» из России, который кошмарил Майами 16 лет
Нападение на детский сад в Оренбуржье: что известно, есть ли пострадавшие
В МИД России высказались насчет возможного членства Армении в Евросоюзе
«Наш союзник»: Лавров заявил о стратегическом партнерстве России и Армении
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.