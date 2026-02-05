Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:31

Цветок, который нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получите настоящее буйство красок

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот цветок нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получить настоящее буйство красок. Это всеми любимая петуния, которая имеет длинный вегетационный период.

При прямом посеве в грунт она просто не успеет зацвести к началу лета, а выращивание через рассаду позволяет сместить начало цветения на июнь. Посев в феврале — это ключ к получению крепких, развитых сеянцев, которые, попав в открытый грунт в мае, быстро сформируют бутоны и украсят сад.

Технология посева имеет свою особенность: крошечные семена петунии нельзя заглублять в почву. Их аккуратно распределяют по поверхности хорошо увлажненного грунта, накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта и ставят в теплое место. После появления всходов укрытие снимают, а подросшие сеянцы пикируют в отдельные емкости. К маю вы получите собственную шикарную рассаду, готовую к высадке.

Ранее был назван цветок для капризного лета — не боится ни палящего солнца, ни проливного дождя.

Проверено редакцией
Читайте также
Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке
Общество
Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке
Подарите ему тенистый уголок — и он окутает землю ковром из розовых горошин! Многолетник-чудо для красивого сада
Общество
Подарите ему тенистый уголок — и он окутает землю ковром из розовых горошин! Многолетник-чудо для красивого сада
Ни полив, ни подкормки, ни укрытие на зиму не нужны этому цветку — посадил и забыл
Общество
Ни полив, ни подкормки, ни укрытие на зиму не нужны этому цветку — посадил и забыл
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Общество
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Цветы, которые выживут у любого дачника: простят ошибки в уходе и будут цвести все лето
Общество
Цветы, которые выживут у любого дачника: простят ошибки в уходе и будут цвести все лето
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.