Цветок, который нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получите настоящее буйство красок

Цветок, который нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получите настоящее буйство красок

Этот цветок нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получить настоящее буйство красок. Это всеми любимая петуния, которая имеет длинный вегетационный период.

При прямом посеве в грунт она просто не успеет зацвести к началу лета, а выращивание через рассаду позволяет сместить начало цветения на июнь. Посев в феврале — это ключ к получению крепких, развитых сеянцев, которые, попав в открытый грунт в мае, быстро сформируют бутоны и украсят сад.

Технология посева имеет свою особенность: крошечные семена петунии нельзя заглублять в почву. Их аккуратно распределяют по поверхности хорошо увлажненного грунта, накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта и ставят в теплое место. После появления всходов укрытие снимают, а подросшие сеянцы пикируют в отдельные емкости. К маю вы получите собственную шикарную рассаду, готовую к высадке.

Ранее был назван цветок для капризного лета — не боится ни палящего солнца, ни проливного дождя.