26 января 2026 в 23:23

Цветок для капризного лета — не боится ни палящего солнца, ни проливного дождя

Фото: D-NEWS.ru
Бархатцы — идеальный цветок для капризного лета, который не боится ни палящего солнца, ни проливного дождя. Это растение — настоящий спартанец среди декоративных культур.

Его секрет — мощная корневая система и особое строение соцветий, которые не размокают и не теряют форму даже в сильную непогоду. Бархатцы не только выдерживают испытания стихиями, но и активно цветут в любых условиях, создавая плотные солнечные ковры из оранжевых, желтых и красноватых цветков. Они выделяют фитонциды, очищая почву от вредителей, что делает их не просто украшением, но и полезным соседом для других растений.

Для успеха достаточно посеять их семена прямо в грунт в мае на солнечное место — они взойдут уже через неделю и будут радовать глаз до первых заморозков. Эти цветы не требуют ни частого полива, ни сложных подкормок.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето без единой подкормки.

