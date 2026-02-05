Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии

Биометрические данные рекомендуется сдавать повторно после истечения срока их действия, при существенном изменении внешности или для получения расширенного доступа к сервисам, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы. В центре разъяснили сроки действия различных видов биометрии и основания для их обновления.

Подтвержденная биометрия, которая регистрируется в уполномоченном банке, действует пять лет. Упрощенная и стандартная биометрия, которая регистрируется через приложение «Госуслуги Биометрия», — три года. По истечении срока действия рекомендуется перерегистрировать данные, — заявили в ЦБТ.

В ЦБТ указали, что повторная регистрация требуется при значительных изменениях внешности, включая последствия травм. Обновление данных также необходимо пользователям, которые планируют повысить уровень биометрии и получить подтвержденный статус.

Подтвержденная биометрия предоставляет доступ к получению услуг в МФЦ без предъявления паспорта, дистанционному банковскому обслуживанию и выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи. В перспективе такой уровень биометрии позволит проходить посадку на поезд и самолет без документов.

Ранее заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев заявил, что при использовании биометрии во время сделок нет возможности выяснить предысторию недвижимости. Он отметил, что также нельзя выяснить, не совершает ли продавец сделку под давлением и угрозами.