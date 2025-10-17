Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Во сколько обойдется биометрический загранпаспорт в 2025 году?

Во сколько обойдется биометрический загранпаспорт в 2025 году? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформление загранпаспорта нового образца (биометрического) для взрослого гражданина РФ старше 14 лет обойдется в 6000 рублей. Для детей в возрасте до 14 лет госпошлина составляет 3000 рублей. Это фиксированная стоимость государственной пошлины, установленная Налоговым кодексом РФ.

Из чего складывается стоимость

Основную и единственную обязательную статью расходов составляет государственная пошлина. Ее размер един для всех регионов России. В указанную сумму входят все административные процедуры: прием заявления, проверка данных, изготовление бланка документа с электронным носителем информации. Никаких дополнительных сборов за саму услугу законодательством не предусмотрено. Важно понимать, что стоимость фотографий или услуг по заполнению заявления не входит в госпошлину и оплачивается отдельно. Оплатить госпошлину можно через отделения банков, терминалы, онлайн-банкинг или на официальном портале «Госуслуги».

Таким образом, окончательная стоимость оформления биометрического загранпаспорта складывается из государственной пошлины в 6000 или 3000 рублей.

