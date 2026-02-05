В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам Эксперт Павлова назвала запоздалой попытку Латвии и Эстонии войти в переговоры

Попытка Латвии и Эстонии встроиться в переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине выглядит разумной, но запоздалой, заявила старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова. Так она прокомментировала заявления премьера Латвии Эвика Силиня и президента Эстонии Алара Кариса, которые поддержали идею назначить спецпосланника Евросоюза для переговоры, передает РИА Новости.

Заявление совпало с визитом в Москву французских эмиссаров, которые, вероятно, также стремятся предотвратить маргинализацию Европы в процессе урегулирования. Так что попытка Силини и Кариса встроиться в этот процесс и хоть как-то институционализировать роль ЕС в нем выглядит довольно разумной, хоть и крайне запоздалой, — считает Павлова.

Эксперт полагает, что это предложение представляет собой попытку напомнить о себе, так как Евросоюзу в переговорном процессе отдана роль наблюдателя, а про Прибалтику «и вовсе забыли». К тому же, добавила она, в нем есть и внутриполитический смысл — в обеих странах побиты антирекорды по поддержке политики властей, а люди устают от милитаризации.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что страны Евросоюза вскоре поочередно начнут мириться с Россией, что в итоге приведет к их политическому унижению. По его словам, это станет следствием краха политики финансовой поддержки Украины и осознания невозможности возврата кредитов за счет замороженных российских активов.