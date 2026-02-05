Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ конфисковал Toyota Land Cruiser у местного жителя в качестве наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет «МК в Бурятии». Мужчину за рулем иномарки в нетрезвом виде задержали сотрудники ДПС в ноябре 2025 года.

Стоимость конфискованного в доход государства автомобиля составила 3,5 млн рублей. Помимо этого, подсудимого оштрафовали на сумму в размере 200 тыс. рублей и лишили водительских прав на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину признали виновным в вождении в состоянии наркотического опьянения. Его приговорили к 240 часам обязательных работ, а также лишили прав на два года.

До этого в Башкирии задержали нетрезвого водителя, который утверждал, что лечился кумысом. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя.