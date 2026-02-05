В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании

США не стремятся продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку хотят опередить Россию и Китай в этой гонке, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, даже такие документы не гарантируют полного соблюдения их положений.

Если бы было желание нанести удар, то никакие договоры ничего бы не остановили. Но, конечно, сейчас в мире непростое время. Это касается не только России и Штатов. Наращивание вооружения идет и в Европе. Например, в Германии перестраивают автомобильные заводы на военные рельсы. [Дональд] Трамп (президент США — NEWS.ru) говорит, что потом придумает какой-то новый документ, его подпишут, но это звучит сомнительно. Американцы отстают от Китая и РФ в ядерном потенциале. Я полагаю, что новый договор не был подписан Вашингтоном именно по этой причине. Они хотят догнать и обогнать нас в гонке вооружений, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что в данной ситуации нет ничего положительного, но и не стоит сразу же поддаваться панике. По словам Колесника, отсутствие подписанного договора не предвещает неизбежности Третьей мировой войны. Депутат также указал, что Россия не планирует начинать агрессию первой, однако если возникнет необходимость, то у страны все средства для ответных действий.

С оружием возмездия все у нас в порядке. Российские атомные подводные лодки выстрелят в любую точку земного шара, если придется, с помощью «Посейдона». Может, это и хорошо, что весь мир встрепенулся. Возможно, тогда политики на Западе поймут, что чем дольше не подписывается договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, тем хуже, тем больше возрастает эскалация. Может, это заставит их задуматься и прийти в чувства, ведь договариваться можно только с разумными людьми, — резюмировал Колесник.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что США не ответили на предложение президента Владимира Путина о продлении ДСНВ. Данное обстоятельство будет учтено при формировании дальнейшей внешнеполитической стратегии страны.