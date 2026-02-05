Трехкратного призера Олимпиад Макморриса госпитализировали

Трехкратный олимпийский призер, канадский сноубордист Марк Макморрис был экстренно госпитализирован после тяжелого падения на тренировке в итальянском Ливиньо, сообщает портал AOL. Инцидент произошел в среду, 4 февраля, во время подготовки к соревнованиям в дисциплине «биг-эйр».

Атлета пришлось эвакуировать со склона горы на носилках. Официальные представители канадской сборной пока воздерживаются от подробностей, касающихся характера травм.

Сотрудники Канадского олимпийского комитета и канадского сноуборда присматривают за ним. Мы предоставим больше информации по мере ее появления, — сообщили в издании.

Макморрис считается одним из самых титулованных сноубордистов современности, имея в своем активе три бронзовые медали Олимпийских игр и золото чемпионата мира 2021 года. Нынешняя госпитализация вызывает серьезные опасения у болельщиков, так как квалификация в дисциплине «биг-эйр» должна стартовать уже в четверг, 5 февраля.

Ранее немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал под лавину во время соревнований в Серр-Шевалье. Благодаря сработавшему лавинному рюкзаку спортсмен остался на верхней части снежного потока. Позднее Швейцер рассказал, что с ним все в порядке, а также поблагодарил всех, кто помог ему выбраться из ледяной ловушки.