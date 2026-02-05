Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО SHOT: два человека пострадали в результате взрыва бензовоза на АЗС в Сургуте

Telegram-канал SHOT сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва бензовоза на автозаправочной станции в поселке Солнечный Сургутского района ХМАО. Как пишут авторы, площадь возгорания на данный момент составляет около 150 квадратных метров.

По информации канала, взрывная волна откинула пострадавших на десятки метров. Авторы отмечают, что в настоящий момент ими занимаются медики.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на Нефтеюганском шоссе под Сургутом, перед въездом в поселок Солнечный. В МЧС сообщили, что в эпицентре пожара оказался автомобиль. По данным ведомства, в 12:41 по местному времени открытое горение было полностью ликвидировано.

До этого пожар произошел на автомобильной заправочной станции в центре Москвы. Возгорание началось в районе Хамовники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточнялась. По предварительной информации, горела одна из заправочных колонок.

Прежде под Тамбовом произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. Предварительно, обошлось без пострадавших.