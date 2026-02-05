В СК РФ предъявили обвинения убийце таксиста из Москвы

Следователи СК РФ предъявили обвинение Алексею Ланчикову по делу об убийстве таксиста в Москве, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Фигуранту инкриминируют совершение убийства организованной группой, сопряженное с разбоем, а также незаконный оборот огнестрельного оружия.

С обвиняемым уже провели следственные действия для восстановления точной хронологии трагедии. Мужчина полностью сознался в содеянном и раскрыл причины своего поступка.

В ходе допроса фигурант признал вину в инкриминируемых деяниях и сообщил, что мотивом убийства водителя такси послужило нежелание оплачивать поездку, — сообщила Петренко.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал кадры работы правоохранителей по делу о перестрелке на Рублевском шоссе. Силовики представили видео следственных действий на парковке в Москве, где нашли труп таксиста. Также на кадры попала работа сотрудников СК в Пензенской области. Среди них — осмотр автомобиля и придомовой территории.