Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:47

Задержан глава комитета по туризму и спорту Алтая

Депутата Госсобрания Алтая Тимошенского задержали из-за земельных отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранительные органы задержали председателя комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергея Тимошенского, передает «Банкфакс». Вероятной причиной преследования стали нарушения в сфере земельных отношений.

Тимошенский избран депутатом Госсобрания Республики Алтай по избирательному округу № 1 (Горно-Алтайск). В парламенте Республики Алтай заявили, что задержание Тимошенского не связано с его работой в Госсобрании.

Тем временем стало известно, что Росимущество уволит руководителя Межрегионального территориального управления (МТУ) ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Соответствующее решение было принято по итогам внутренней проверки и выявления серьезных нарушений.

До этого экс-глава ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий А. был арестован по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Фигуранты организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам.

задержания
силовики
туризм
Республика Алтай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.