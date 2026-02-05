Задержан глава комитета по туризму и спорту Алтая

Правоохранительные органы задержали председателя комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергея Тимошенского, передает «Банкфакс». Вероятной причиной преследования стали нарушения в сфере земельных отношений.

Тимошенский избран депутатом Госсобрания Республики Алтай по избирательному округу № 1 (Горно-Алтайск). В парламенте Республики Алтай заявили, что задержание Тимошенского не связано с его работой в Госсобрании.

Тем временем стало известно, что Росимущество уволит руководителя Межрегионального территориального управления (МТУ) ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Соответствующее решение было принято по итогам внутренней проверки и выявления серьезных нарушений.

До этого экс-глава ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий А. был арестован по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Фигуранты организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам.