05 февраля 2026 в 12:43

Психолог перечислил признаки ребенка-буллера

Психолог Чепалов: насмешки и обесценивание могут быть признаками буллера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Насмешки и обесценивание в адрес других детей могут быть признаками ребенка-буллера, рассказал «Газете.Ru» психолог Родион Чепалов. Он отметил, что такое поведение не зависит от оценок.

Например, насмешливый тон, когда он говорит о других детях, обесценивание, постоянные разговоры про иерархию — кто круче, кто лузер, кто достоин уважения, а кто нет. Иногда родители воспринимают это как «подростковый цинизм» или чувство юмора, но это уже важный маркер, — рассказал Чепалов.

Психолог подчеркнул, что еще одним маркером является отсутствие эмпатии. Также он советует присмотреться: ведет ли себя ребенок одинаково с равными и с теми, кто слабее него.

Ранее психолог Оксана Защиринская рассказала, что нарушение сна, повышенная тревожность и отсутствие мотивации могут быть признаками школьного буллинга. Она отметила, что часто дети пытаются скрыть факт издевательств из-за страха или стыда.

