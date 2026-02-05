Психолог перечислил признаки ребенка-буллера

Насмешки и обесценивание в адрес других детей могут быть признаками ребенка-буллера, рассказал «Газете.Ru» психолог Родион Чепалов. Он отметил, что такое поведение не зависит от оценок.

Например, насмешливый тон, когда он говорит о других детях, обесценивание, постоянные разговоры про иерархию — кто круче, кто лузер, кто достоин уважения, а кто нет. Иногда родители воспринимают это как «подростковый цинизм» или чувство юмора, но это уже важный маркер, — рассказал Чепалов.

Психолог подчеркнул, что еще одним маркером является отсутствие эмпатии. Также он советует присмотреться: ведет ли себя ребенок одинаково с равными и с теми, кто слабее него.

Ранее психолог Оксана Защиринская рассказала, что нарушение сна, повышенная тревожность и отсутствие мотивации могут быть признаками школьного буллинга. Она отметила, что часто дети пытаются скрыть факт издевательств из-за страха или стыда.