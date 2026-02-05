В Кремле рассказали, когда истечет ДСНВ Песков заявил, что действие ДСНВ прекратится 5 февраля по истечении суток

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) утратит свою силу в четверг, 5 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это произойдет по истечении суток, передает РИА Новости.

Сегодня все, сегодня закончится день, он (ДСНВ, СНВ-3. — NEWS.ru) прекратит свое действие, — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что Песков выразил сожаление по поводу завершения действия ДСНВ. Он подчеркнул, что Москва воспринимает эту ситуацию как негативную.

До этого в Финляндии назвали «опасной игрой» решение президента США Дональда Трампа не продлевать ДСНВ, так как это создает непредсказуемую обстановку в сфере международной безопасности. Такой шаг снимает ограничения на ядерные арсеналы США и России, вызывая опасения о возврате к эпохе холодной войны.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что США не заинтересованы в продлении ДСНВ. Он отметил, что даже такие соглашения не могут полностью гарантировать соблюдение своих условий. По мнению депутата, США стремятся опередить Россию и Китай в гонке вооружений.