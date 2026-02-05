Стало известно о возможном неформальном варианте продления ДСНВ

США могут решить добровольно соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он не исключил, что в ближайшее время поступят сигналы от администрации главы Белого дома Дональда Трампа о подобных намерениях.

Сегодня уходит историческая эпоха. Впервые перестают действовать международные соглашения, которые обеспечивали мировую стратегическую безопасность на протяжении практически последних 50 лет. Нельзя исключать того, что ближайшую неделю мы какие-то сигналы все-таки увидим со стороны администрации Трампа. Может быть, в США, например, согласятся на время добровольно соблюдать действие этого соглашения, даже если оно уже потеряло юридическую силу. Но в целом, конечно, перспективы его переподписания остаются крайне туманными, — сказал Дудаков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал завершение эпохи контроля над вооружениями. В канун окончания срока действия ДСНВ он опубликовал кадр с Королем Ночи из популярного сериала «Игра престолов» и надписью «Зима близко».