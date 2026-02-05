Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 14:09

В Оренбуржье возбудили два дела после нападения мужчины с ножом на детсад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следователи возбудили два уголовных дела после проникновения мужчины с ножом в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Расследование ведется по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 5 февраля мужчина, вооружившись ножом, незаконно проник на территорию детского сада на улице Фрунзе. Преодолев охрану, он зашел в здание, поднялся на второй этаж и ранил одну из воспитательниц.

Подозреваемый на момент совершения преступления был в нетрезвом состоянии, его задержали. В свою очередь пострадавшей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что школьные охранники нуждаются в повышении квалификации. По ее словам, в России более 40 тыс. школ, в которых нет единых обязательных требований к подготовке персонала, который отвечает за безопасность.

Оренбургская область
уголовные дела
Следственный комитет
происшествия
