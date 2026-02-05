Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 15:32

Стало известно о завершении переговоров в Абу-Даби

Пресс-секретарь СНБО Украины сообщила о завершении переговоров в Абу-Даби

Вход во дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби Вход во дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Консультации в Абу-Даби между представителями России, США и Украины завершились, сообщила пресс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Диана Давитян в разговоре с агентством «РБК-Украина». Ожидается, что итоговое заявление будет опубликовано со стороны ОАЭ.

Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились, — отметила она.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой. В частности, министр не смог ответить на соответствующий вопрос.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.

переговоры
Украина
Россия
США
