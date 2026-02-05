Задержание напавшего на детский сад дебошира попало на видео Появилось видео с задержанием напавшего на детский сад в Бугуруслане

Полиция Оренбургской области опубликовала кадры с задержанием мужчины, напавшего на детский сад в Бугуруслане. Отмечается, что сообщение о проникновении на территорию учреждения поступило правоохранителям в 13:00.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства, — уточнили в ведомстве.

Известно, что 25-летний мужчина вырвал запасную дверь детского сада. По версии следствия, он угрожал ножом персоналу. В полиции сообщили, что воспитатели обезвредили нападавшего, заперли его в подвале и нажали на тревожную кнопку.

Ранее жительница города рассказала NEWS.ru, что в детском саду не было охраны. По ее словам, мужчина не имел видимых причин для нападения. Женщина рассказала, что нападавший мог быть пьян.

Также следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: покушение на убийство и халатность. Правоохранители намерены дать правовую оценку не только действиям нападавшего, но и мерам по обеспечению безопасности в образовательном учреждении.