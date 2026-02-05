Зимняя Олимпиада — 2026
Власти наградят воспитательницу детсада, защитившую детей от нападения

Оренбургские власти наградят сотрудницу детсада, задержавшую мужчину с ножом

Воспитательница детсада в городе Бугуруслан Оренбургской области, которая пострадала при нападении вооруженного ножом мужчины, будет представлена к награде, сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такие героические поступки не должны оставаться незамеченными.

Уму непостижимый случай произошел в одном из дошкольных учреждений Бугуруслана. В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение, — написал он.

Ранее жительница Бугуруслана рассказала NEWS.ru, что в детском саду, куда ворвался пьяный россиянин с ножом, не было охраны. По ее словам, мужчина не имел видимых причин для нападения. Она отметила, что воспитателям учреждения самостоятельно пришлось обезвреживать злоумышленника.

До этого сообщалось, что мужчину задержали. Следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: покушение на убийство и халатность.

