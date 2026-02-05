Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:22

Свердловчанка бросила мать умирать в холодном доме и лишилась наследства

Свердловчанка дождалась смерти матери от холода и попыталась получить наследство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тавдинский районный суд отказал местной жительнице в праве на наследство умершей матери, которую она не навещала при жизни, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Пожилая женщина умерла от холода в неотапливаемом доме, ее дочь узнала о гибели родственницы 10 месяцев спустя и решила получить наследство.

Истица претендовала на жилой дом, земельные участки и денежный вклад в размере 1,5 млн рублей. Суд выяснил, что дочь проживала в том же городе, однако годами не навещала 84-летнюю мать и не оказывала ей никакой помощи. Похороны пенсионерки были организованы за государственный счет, так как близкие родственники не выходили на связь. Женщине отказали в получении наследства.

Родственные отношения подразумевают не только возможность предъявления имущественных требований о наследстве, но и проявление внимания к наследодателю при жизни, — обозначил в вердикте судья.

Суд пришел к выводу, что отсутствие интереса к судьбе и здоровью близкого человека не может считаться уважительным основанием для восстановления сроков принятия наследства. Требования женщины были полностью отклонены, так как закон защищает права тех наследников, которые добросовестно исполняли свои родственные обязанности. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Норильске пятимесячный ребенок умер от голода после того, как его мать ушла из дома на четыре дня. Еще двое детей в настоящее время находятся в больнице. По факту произошедшего проводится расследование.

дочери
дети
морозы
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе
«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам
Стало известно о судьбе напавшего на ребенка в Шереметьево
Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей
Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего
Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге
Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ
Лев набросился на прохожего в Махачкале
Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников
«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети
В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс
В Германии озвучили ужасающую правду об отношении Европы к ядерной угрозе
Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами
В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде
На Западе раскрыли одну из тем переговоров в Абу-Даби
Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию
«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве
«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды
Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева
Появились кадры возвращения российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.