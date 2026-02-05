Свердловчанка бросила мать умирать в холодном доме и лишилась наследства

Тавдинский районный суд отказал местной жительнице в праве на наследство умершей матери, которую она не навещала при жизни, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Пожилая женщина умерла от холода в неотапливаемом доме, ее дочь узнала о гибели родственницы 10 месяцев спустя и решила получить наследство.

Истица претендовала на жилой дом, земельные участки и денежный вклад в размере 1,5 млн рублей. Суд выяснил, что дочь проживала в том же городе, однако годами не навещала 84-летнюю мать и не оказывала ей никакой помощи. Похороны пенсионерки были организованы за государственный счет, так как близкие родственники не выходили на связь. Женщине отказали в получении наследства.

Родственные отношения подразумевают не только возможность предъявления имущественных требований о наследстве, но и проявление внимания к наследодателю при жизни, — обозначил в вердикте судья.

Суд пришел к выводу, что отсутствие интереса к судьбе и здоровью близкого человека не может считаться уважительным основанием для восстановления сроков принятия наследства. Требования женщины были полностью отклонены, так как закон защищает права тех наследников, которые добросовестно исполняли свои родственные обязанности. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

