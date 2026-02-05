Россиянам напомнили о штрафе до 700 тыс. рублей за сорняки В России с 1 марта введут штрафы до 700 тыс. рублей за американский клен

В России с 1 марта вступает в силу федеральный закон, предусматривающий штрафы до 700 тыс. рублей для граждан, на чьих участках растут опасные инвазивные растения, такие как борщевик Сосновского и американский клен. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в июле 2025 года, обязывает владельцев земель бороться с такими сорняками.

За невыполнение требования физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тыс. рублей, должностным — от 50 до 100 тыс., а юридическим — от 400 до 700 тыс. рублей. Конкретный размер штрафов и окончательный перечень опасных растений каждый регион сможет определять самостоятельно.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в России начнут искоренять американский клен и борщевик Сосновского в каждом лесном районе. Эти растения ведут себя как настоящие агрессоры. Сок борщевика вызывает сильные ожоги на коже, а его пыльца — аллергию и удушье. Клен в свою очередь подавляет рост соседних деревьев своими корнями, а его листва усиливает токсичность автомобильных выхлопов.