Королевская семья Британии: последние новости, видеообращение Кейт о раке

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон записала новое видеообращение о раке. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 5 февраля?

Что за видео о раке записала Миддлтон

Кейт Миддлтон в День борьбы с раком опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала, что онкология стала для нее настоящим испытанием.

«Во Всемирный день борьбы с раком я мысленно с каждым, кто сталкивается с онкологическим диагнозом, проходит лечение или находится на пути к восстановлению. Рак затрагивает так много жизней — не только пациентов, но и семьи, друзей и тех, кто ухаживает за ними и идет рядом. Как знает каждый, кто пережил этот путь, он не бывает прямым. В нем есть моменты страха и изнеможения, но есть и моменты силы, доброты и глубокой связи», — сообщила она.

О борьбе с раком Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. В сентябре 2024 года принцесса заявила о ремиссии и завершении лечения.

«Это облегчение — быть в ремиссии. Я сосредоточена на своем восстановлении. Потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности», — поделилась она.

Правда ли, что Миддлтон готова помириться с Маркл

Кейт Миддлтон готова возобновить общение с герцогиней Сассекской Меган Маркл ради примирения своего супруга принца Уильяма с его младшим братом принцем Гарри, сообщает RadarOnline.

По данным источника, принцесса осознает, что Меган обладает большим влиянием на мужа и без ее согласия примирение невозможно. Ради воссоединения семьи Миддлтон готова отодвинуть на второй план собственные чувства и проигнорировать прошлые конфликты с герцогиней.

«Кейт вступает в 2026 год с ощущением мира и любви в сердце. Она готова начать диалог с Меган после долгих лет молчания, даже если принц Уильям считает это плохой идеей», — заявил инсайдер.

Кроме того, надежды на Миддлтон возлагает король Великобритании Карл III. Как пишет RadarOnline, монарх устал от вражды наследников, но не в состоянии сам повлиять на ситуацию, поэтому доверил миссию по примирению Уильяма и Гарри Кейт.

«С точки зрения Карла III, этот спор затянулся до абсурда. Он сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, неся при этом бремя короны, и продолжающаяся междоусобица его глубоко раздражает. На фоне всего остального это кажется мелочным и изматывающим. По его словам, „всем пора повзрослеть“», — сообщил инсайдер из дворца.

