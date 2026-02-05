Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 14:23

Королевская семья Британии: последние новости, видеообращение Кейт о раке

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон записала новое видеообращение о раке. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 5 февраля?

Что за видео о раке записала Миддлтон

Кейт Миддлтон в День борьбы с раком опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала, что онкология стала для нее настоящим испытанием.

«Во Всемирный день борьбы с раком я мысленно с каждым, кто сталкивается с онкологическим диагнозом, проходит лечение или находится на пути к восстановлению. Рак затрагивает так много жизней — не только пациентов, но и семьи, друзей и тех, кто ухаживает за ними и идет рядом. Как знает каждый, кто пережил этот путь, он не бывает прямым. В нем есть моменты страха и изнеможения, но есть и моменты силы, доброты и глубокой связи», — сообщила она.

О борьбе с раком Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. В сентябре 2024 года принцесса заявила о ремиссии и завершении лечения.

«Это облегчение — быть в ремиссии. Я сосредоточена на своем восстановлении. Потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности», — поделилась она.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (архивное фото) Кейт Миддлтон и Меган Маркл (архивное фото) Фото: Paul Marriott Photography, via w/imago-images.de/Global Look Press

Правда ли, что Миддлтон готова помириться с Маркл

Кейт Миддлтон готова возобновить общение с герцогиней Сассекской Меган Маркл ради примирения своего супруга принца Уильяма с его младшим братом принцем Гарри, сообщает RadarOnline.

По данным источника, принцесса осознает, что Меган обладает большим влиянием на мужа и без ее согласия примирение невозможно. Ради воссоединения семьи Миддлтон готова отодвинуть на второй план собственные чувства и проигнорировать прошлые конфликты с герцогиней.

«Кейт вступает в 2026 год с ощущением мира и любви в сердце. Она готова начать диалог с Меган после долгих лет молчания, даже если принц Уильям считает это плохой идеей», — заявил инсайдер.

Кроме того, надежды на Миддлтон возлагает король Великобритании Карл III. Как пишет RadarOnline, монарх устал от вражды наследников, но не в состоянии сам повлиять на ситуацию, поэтому доверил миссию по примирению Уильяма и Гарри Кейт.

«С точки зрения Карла III, этот спор затянулся до абсурда. Он сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, неся при этом бремя короны, и продолжающаяся междоусобица его глубоко раздражает. На фоне всего остального это кажется мелочным и изматывающим. По его словам, „всем пора повзрослеть“», — сообщил инсайдер из дворца.

Читайте также:

Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский

Магнитные бури сегодня, 5 февраля: что завтра, сильные боли, гипертония

«Золотой орел», звездная болезнь, три развода: как живет Екатерина Климова

Кейт Миддлтон
новости
королевская семья
Меган Маркл
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров пригрозил закрытием Telegram
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.