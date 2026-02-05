Зимняя Олимпиада — 2026
В российских вузах резко сократили платные места

В российских вузах сократили 47 тыс. платных мест

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В российских вузах сократили 47 тыс. платных мест, что составляет 13% от общего числа, сообщает Минобрнауки России. Сокращение затронуло, прежде всего, экономические, юридические, рекламные и PR-направления в негосударственном секторе образования.

Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по итогам прошедшего года в высших учебных заведениях России обучается более 400 тыс. граждан других стран. Они составляют около 8,5% от общего числа студентов. Иностранцы прибывают из 179 государств, причем наибольшее число составляют выходцы из стран СНГ, Китая и Индии. Основной целью обучения иностранных студентов в российских учебных заведениях является формирование специалистов, способных эффективно трудиться в своих государствах.

До этого сообщалось, что с 1 сентября в российских вузах изменится модель высшего образования. Вместо бакалавриата и магистратуры появятся базовое и специализированное высшее образование. Базовое будет длиться от четырех до шести лет, а специализированное — от одного года до трех.

