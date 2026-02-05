Эколог назвал главную опасность американского клена и борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского и американский клен обладают высокой устойчивостью к внешнему воздействию, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. По его словам, это виды растений беспрепятственно распространяются в окружающей среде.

Американский клен и борщевик Сосновского являются инвазивными растениями, то есть вне естественного арсенала. Поэтому у них не выработались природные враги, а также система равновесия, которая удерживала бы их от чрезмерного разрастания. К ним не приспособились различные птицы, черви и грибы. Это ставит данные растения в нечестные конкурентные условия, потому что они развиваются в среде, которая ничем и никак им не противодействует, — пояснил Рыбальченко.

Он добавил, что рядом с американским кленом другие растения чувствуют себя крайне плохо. По словам Рыбальченко, листья борщевика, в свою очередь, под воздействием света выделяют токсичные вещества. В связи с этим эколог выразил мнение, что идея ликвидации этих видов является обоснованной.

Запрет борщевика не имеет никакого смысла без тщательно продуманной программы мероприятий. Один его росток выбрасывает более двух тысяч семян, которые разлетаются по окружающей среде. Это означает, что нужна очень серьезная, комплексная система мероприятий. Пока, к сожалению, в России нет культуры борьбы с инвазией, — резюмировал Рыбальченко.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в России начнут бороться с ясенелистным кленом и борщевиком Сосновского. Эти растения включены в перечень инвазивных видов, утвержденный Рослесхозом. Проект предполагает выявление и предотвращение их распространения в каждом лесном регионе.