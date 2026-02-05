Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:03

Медведев указал на правовую тонкость похищения Мадуро

Медведев напомнил о двух иммунитетах Мадуро при нападении США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обладал двумя видами иммунитета на момент американского захвата, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для РИА Новости. По его словам, речь идет о функциональной и персональной неприкосновенности.

Мадуро, будучи на момент американского нападения находящимся у власти главой государства, обладает сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции — ratione personae (персональный, или, как его часто именуют, абсолютный иммунитет) и ratione materiae (функциональный иммунитет), — отметил Медведев.

По словам политика, захват президента силами США противоречит международному праву: суверенному равенству стран и невмешательству во внутренние дела государства. Медведев добавил, что дискуссия по этому вопросу невозможна.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ сообщил: задержание Мадуро показало, что возможности США как мирового гегемона истощены. По его словам, Соединенные Штаты выбрали такой политический курс из-за необходимости адаптироваться к изменениям на международной арене.

Дмитрий Медведев
Николас Мадуро
Венесуэла
США
