Всплыла еще одна неожиданная фамилия в файлах Эпштейна

Нидерландский разработчик таблеток для повышения женского либидо Адриан Тейтен в 2016 году пытался привлечь американского финансиста Джеффри Эпштейна в качестве инвестора для своих препаратов, следует из опубликованных Минюстом США материалов по делу обвиняемого в педофилии. В документах отмечается, что гендиректор компании Emotional Brain пытался выйти на владельца скандального острова через профессора Дональда Рубина, однако попытки все же не увенчались успехом.

Сегодня утром я обменялся электронными письмами с генеральным директором Emotional Brain, которого я знаю и с которым работаю около трех лет, Адрианом Тейтеном. Он написал, что FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. — NEWS.ru) одобрило предложение Emotional Brain о проведении дополнительных испытаний [лекарств]. Адриан считает, что у них сейчас достаточно связей, но не хотели бы вы принять участие? — сказано в электронном письме Рубина к Эпштейну.

Через некоторое время Тейтен отправил Рубину презентацию, в которой рассказывалось о таблетках для повышения женского либидо. Профессор переслал это письмо Эпштейну. В ответе финансист назвал презентацию «очень плохой», пообещав объяснить ситуацию подробнее при встрече. Еще через некоторое время он написал, что не готов вкладывать свои деньги в проект Тейтена.

Все очень-очень бестолково. Извини, я не участвую, нет никаких реальных цифр, — написал Эпштейн.

Ранее сообщалось, что на вилле покойного финансиста обнаружили снимок, на котором кронпринцесса Норвегии Метте-Марит запечатлена рядом с девушкой в бикини. В документах Министерства юстиции США изображения самой Метте-Марит и неизвестной девушки были замазаны, однако журналистам удалось отыскать оригинал без ретуши. Как рассказал бывший помощник Эпштейна, бизнесмен собирал фотографии состоятельных людей и знаменитостей как трофеи и планировал использовать их для манипуляций и вовлечения новых жертв.