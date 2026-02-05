Зимняя Олимпиада — 2026
Крупный российский банк столкнулся со сбоем

В работе Альфа-Банка произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне жалуются на проблемы в работе мобильного приложения банка Альфа-Банк. По данным DownDetector, за последний час поступило 19 жалоб, за сутки — 105. Сайт «Сбой.рф» также зафиксировал свыше 100 жалоб.

Пользовали из Курганской и Кировской областях, Забайкальского края жалуются на невозможность войти в мобильное приложение. Также сообщается о не поступлении средств. Причины сбоя пока не неизвестны.

Неполадки произошли и в работе Т-Банка. Количество жалоб за час — свыше 10 тыс. Россияне также не могут войти в приложение.

Ранее появилась информация, что ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта после введения процедуры верификации терминалов. Речь может идти, в том числе, о массовом сбое.

До этого пользователи Windows 11 сообщили о сбое, при котором с экрана пропадает рабочий стол. Из-за неполадки системный процесс Explorer.exe, отвечающий за отображение интерфейса, начинает работать неправильно. В результате у части пользователей внезапно исчез рабочий стол вместе со всеми иконками. В Microsoft подтвердили наличие проблемы.

