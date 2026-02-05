Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:41

В России «упал» один из банков

Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе Т-Банка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В четверг, 5 февраля, в работе Т-Банка произошел сбой. По данным DownDetector, за последний час поступило 12 991 жалоб, за сутки — 13 106. Большинство поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Самарской области.

Жалобы касаются невозможности войти в мобильное приложение. Причины неизвестны.

Накануне в России массово жаловались на работу сервиса для скачивания файлов zona.com. Больше всего неполадок было зафиксировано пользователями из Москвы. Также на работу сервиса пожаловались в Омской и Свердловской областях.

Также пользователи Windows 11 сообщили о сбое, при котором с экрана пропадает рабочий стол. Из-за сбоя системный процесс Explorer.exe, отвечающий за отображение интерфейса, начинает работать неправильно. В результате у части пользователей внезапно исчез рабочий стол вместе со всеми иконками. В качестве временной меры предлагается перезапустить процесс Explorer.exe в «Диспетчере задач» либо выполнить обычную перезагрузку устройства.

банки
сбои
интернет
жалобы
