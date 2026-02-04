Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 19:08

В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой

В России зафиксировали сбой в работе сервиса zona.com

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России массово жалуются на работу сервиса для скачивания файлов zona.com, сообщается на сайте «Сбой.рф». Известно, что за последние 60 минут поступило 108 соответствующих обращений.

Больше всего неполадок зафиксировано пользователями из Москвы (23%). Также на работу сервиса пожаловались в Омской и Свердловской областях (по 8%). Кроме того, проблемы наблюдались в Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по 7%).

Ранее сообщалось, что пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщили о масштабных сбоях в его работе. Некоторые пользователи рассказали, что нейросеть не реагировала на их запросы. Другие столкнулись с уведомлениями о системной ошибке при попытке выполнения команды. Помимо этого, люди отметили исчезновение предыдущих чатов и трудности с отображением их списка.

До этого Т-Банк также столкнулся со сбоями. Клиенты сообщали о проблемах в мобильном приложении, на самом сервисе и на сайте. Больше всего жалоб поступало с устройств на iOS и Android. Наибольшее количество обращений было зафиксировано от жителей Нижегородской, Смоленской областей и Москвы.

сбои
сервисы
Россия
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Названа причина транспортного коллапса на МЦД
Женщина поправила дорожное зеркало по фэншуй и спровоцировала серию ДТП
В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи
Евросоюзу указали на нарушение Венской конвенции в вопросе с Россией
На МЦД произошел транспортный коллапс
Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине
Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы
Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции
Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США
ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО
В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции
Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше
Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами
Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы
Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП
В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку
В центре Москвы загорелась АЗС
Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.