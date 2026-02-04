В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой

В России массово жалуются на работу сервиса для скачивания файлов zona.com, сообщается на сайте «Сбой.рф». Известно, что за последние 60 минут поступило 108 соответствующих обращений.

Больше всего неполадок зафиксировано пользователями из Москвы (23%). Также на работу сервиса пожаловались в Омской и Свердловской областях (по 8%). Кроме того, проблемы наблюдались в Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по 7%).

Ранее сообщалось, что пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщили о масштабных сбоях в его работе. Некоторые пользователи рассказали, что нейросеть не реагировала на их запросы. Другие столкнулись с уведомлениями о системной ошибке при попытке выполнения команды. Помимо этого, люди отметили исчезновение предыдущих чатов и трудности с отображением их списка.

До этого Т-Банк также столкнулся со сбоями. Клиенты сообщали о проблемах в мобильном приложении, на самом сервисе и на сайте. Больше всего жалоб поступало с устройств на iOS и Android. Наибольшее количество обращений было зафиксировано от жителей Нижегородской, Смоленской областей и Москвы.