05 февраля 2026 в 13:05

В Венгрии началось строительство АЭС по проекту Росатома

В Венгрии залили фундамент под реактор АЭС «Пакш-2»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Венгрии стартовало строительство АЭС «Пакш-2» с участием России, передает корреспондент РИА Новости. Как пишет агентство, на площадке идет заливка первого бетона в фундамент.

Старт работам дали глава Росатома Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, которые нажали символическую кнопку. АЭС «Пакш-2» официально получила статус крупнейшей атомной стройки в Европе и крупнейшего российского проекта на европейском континенте.

По информации ТАСС, Гросси назвал происходящее примером решимости, силы воли и желания двигаться вперед, несмотря на трудности. Он заявил, что новая АЭС позволит Венгрии сделать важный шаг к безуглеродному будущему.

Через 4-5 лет, когда этот проект начнет свою работу, ваша страна будет обладать более сбалансированной энергогенерацией, — констатировал он.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюз не смог препятствовать Венгрии в получении последней в этом году партии ядерного топлива из России. По его словам, энергоресурсов достаточно, чтобы обеспечить работу АЭС «Пакш» до осени 2028 года. Министр признал, что доставку топлива осложнила геополитическая обстановка и позиция руководства некоторых стран Европы.

Венгрия
АЭС
МАГАТЭ
энергетика
