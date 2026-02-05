«Не только квартира»: директор Долиной раскрыл подробности ее обмана Директор Долиной рассказал, что она потеряла из-за мошенников все свои деньги

Певица Лариса Долина из-за действий мошенников потеряла не только квартиру, но и все свои деньги, заявил NEWS.ru директор артистки Сергей Пудовкин. Он прокомментировал фейки о якобы телефонной записи разговора знаменитости с мошенниками.

Вкратце напомню, это действительно история очень большого глубокого обмана, в результате которого у народной артистки России были украдены все денежные средства. Я еще раз акцентирую внимание, все денежные средства, а не только квартира. После того, как были украдены все денежные средства, была украдена квартира путем мошеннических действий, в результате которой ее (Долину. — NEWS.ru) заставили квартиру продать, — сообщил Пудовкин.

По его, следственные действия по делу о мошенничестве продолжается. Он отметил, что многие фигуранты дела сидят за решеткой, но «далеко не все». Пудовкин заявил, что теперь исполнительница живет в другом месте и намерена сосредоточиться на работе.

Сейчас она живет в другом месте, но мы с этими вопросами разбираемся. И будем делать новые релизы, новые песни и работать там, где ждет зритель, там, где есть новые возможности для развития, — добавил директор.

Ранее Пудовкин сообщил, что обсуждение недвижимости народной артистки в Латвии представляет собой исключительно хайп. По его словам, приобретение квартиры в Юрмале произошло более двух десятилетий назад, а нынешний интерес к теме не связан с какими-либо новыми обстоятельствами.