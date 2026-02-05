Зимняя Олимпиада — 2026
Творог, банка персиков, немного муки — и сладкая запеканка через 40 минут у вас на столе

Фото: D-NEWS.ru
Этот десерт поражает простотой и гармонией вкусов. Творог, банка персиков, немного муки — и сладкая запеканка для чаепитий через 30 минут у вас на столе. Творожная основа получается воздушной и слегка тающей во рту.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 2-3 яйца, 150 г сахара, 3 ст. л. муки, 200 г сметаны, 1 банка консервированных персиков, щепотка соли. Крупные половинки персиков нарежьте на кусочки. Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске разомните творог вилкой или пробейте блендером до гладкости. Добавьте яйца, сахар, сметану и соль. Тщательно перемешайте. Всыпьте муку, снова перемешайте. Тесто должно быть достаточно густым. Осторожно вмешайте в творожную массу около 2/3 кусочков персиков. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите творожную массу. Сверху украсьте оставшимися кусочками персиков. Запекайте 40 минут до золотистой корочки и пока серединка не перестанет быть жидкой. Выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте запеканке постоять там 10–15 минут, чтобы она не осела.

Ранее стало известно, как приготовить пышную баницу — болгарский пирог из теста фило с сыром и творогом.

