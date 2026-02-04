На замену бургерам готовлю пирог: легко заменит ужин — по вкусу ничуть не уступает фастфуду

На замену бургерам готовлю пирог: легко заменит ужин — по вкусу ничуть не уступает фастфуду

На замену бургерам готовлю пирог. По вкусу он ничуть не уступает фастфуду! Получается настолько сытный, что легко заменит ужин.

В процессе запекания ингредиенты томятся в своем соку, пропитывая друг друга: фарш остается сочным, овощи дают аромат, а сыр растекается, связывая все в единую, невероятно вкусную начинку.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 300 г мясного фарша, 1 небольшая красная луковица, 2 соленых огурца, 1 крупный помидор, 4 пластинки плавленого сыра (или нарезанный кусочками), 2–3 ст. л. кетчупа, соль, перец, паприка, 1 яичный желток для смазывания. Разогрейте духовку до 200 °C. Фарш обжарьте на сковороде с солью, перцем и паприкой до готовности, дайте остыть. Лук нарежьте тонкими полукольцами, огурцы и помидор — кружочками. Раскатайте один пласт теста, переложите на противень с пергаментом. Отступив от краев, выложите слой остывшего фарша, смажьте его кетчупом. Сверху равномерно распределите лук, затем кружочки огурца, помидора и пластинки сыра. Накройте начинку вторым раскатанным пластом теста, защипните края. Смажьте поверхность пирога взбитым желтком, сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с тунцом и яйцом.