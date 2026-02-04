Картофельные дольки с паприкой и розмарином — хрустящий гарнир за 25 минут. Готовлю целый противень на всю семью

Беру обычный картофель, душистый розмарин и яркую паприку — запекаю целый противень ароматных долек. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы быстро приготовить сытный и хрустящий гарнир на всю семью без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой и пряным ароматом дольки картофеля, нежные и рассыпчатые внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сладкой молотой паприки, 1 веточка свежего розмарина (или 1 ч. л. сушёного), соль, молотый чёрный перец. Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками, не очищая от кожуры. В миске смешайте масло, паприку, соль, перец и мелко нарезанные иголки розмарина. Добавьте картофель и хорошо перемешайте, чтобы все дольки покрылись маслом со специями. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите картофель на противень в один слой, не скучивая. Запекайте 20-25 минут до румяной корочки, один раз можно перевернуть лопаткой для равномерного запекания. Подавайте горячими, при желании с чесночным соусом или свежей зеленью.

