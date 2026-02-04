Зимняя Олимпиада — 2026
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовое слоёное тесто, остатки гречки и замороженные грибы — создаю ароматный пирог за полчаса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный способ приготовить сытный и душевный обед, экономя время и продукты.

Получается обалденная вкуснятина: сотни хрустящих, маслянистых слоёв теста и сочная, очень ароматная начинка из гречки с грибами и луком, напоминающая вкус настоящего лесного пирога.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 200 г отварной гречки, 300 г шампиньонов или замороженных грибов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло, 1 желток для смазки. Лук мелко нарежьте, грибы нашинкуйте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Смешайте грибы с луком, гречкой, сметаной, посолите и поперчите. Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края, формируя конвертики. Выложите пирожки на противень, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
