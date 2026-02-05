«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов Посол Келин: кража активов России будет разрушительной для экономики Британии

Британскую финансовую систему ожидают серьезные последствия в случае полной конфискации российских активов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, подобные действия уже можно расценивать как воровство.

Британцы уже опустились до воровства доходов […], поскольку их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились. Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия, — уточнил Келин.

Дипломат напомнил, что британские банки открыто выражают обеспокоенность возможными судебными исками со стороны России и финансовыми потерями в случае изъятия активов. Кроме того, Келин оценил отказ ЕС в декабре от конфискации активов как результат решительных действий Москвы, готовой бороться с «европейским беззаконием» в правовом поле.

Ранее в Минфине Украины сообщили, что в 2025 году страны «Большой семерки» выделили Киеву кредиты на общую сумму $37,9 млрд (почти 3 трлн рублей). Ключевой особенностью данного механизма является то, что погашение задолженности будет осуществляться за счет прибыли, полученной от использования замороженных российских активов.