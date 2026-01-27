Пышная баница — болгарский пирог из теста фило с сыром и творогом: по-домашнему вкусная выпечка

Баница — это пышный болгарский пирог из слоеного теста с сыром и творогом. Это блюдо одинаково идеально для семейного завтрака, сытного полдника или угощения гостей. По-домашнему вкусная выпечка для любого повода!

Для приготовления классической баницы понадобится: готовое тесто фило — 500 г, творог 5–9% жирности — 400–500 г, брынза или фета — 200 г, сливочное масло — 100 г, сметана 20% — 400 мл, яйца — 2–3 штуки.

Рецепт: брынзу разомните вилкой и смешайте с творогом до однородной массы. В отдельной посуде приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной. Рабочую поверхность застелите пергаментом. Растопите сливочное масло. Беря по 1–2 листа теста фило, смазывайте их растопленным маслом, слегка посыпайте сырной начинкой и поливайте 1–2 ложками сметанной заливки. Затем аккуратно сверните лист в неплотный рулет. Смазанную маслом форму начинайте заполнять с центра: выкладывайте рулет по спирали, формируя улитку. Повторите процедуру со всеми листами теста. Готовую улитку обильно полейте оставшейся сметанной заливкой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30–40 минут до образования равномерной золотисто-румяной корочки.

