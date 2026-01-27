Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 07:28

Пышная баница — болгарский пирог из теста фило с сыром и творогом: по-домашнему вкусная выпечка

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Баница — это пышный болгарский пирог из слоеного теста с сыром и творогом. Это блюдо одинаково идеально для семейного завтрака, сытного полдника или угощения гостей. По-домашнему вкусная выпечка для любого повода!

Для приготовления классической баницы понадобится: готовое тесто фило — 500 г, творог 5–9% жирности — 400–500 г, брынза или фета — 200 г, сливочное масло — 100 г, сметана 20% — 400 мл, яйца — 2–3 штуки.

Рецепт: брынзу разомните вилкой и смешайте с творогом до однородной массы. В отдельной посуде приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной. Рабочую поверхность застелите пергаментом. Растопите сливочное масло. Беря по 1–2 листа теста фило, смазывайте их растопленным маслом, слегка посыпайте сырной начинкой и поливайте 1–2 ложками сметанной заливки. Затем аккуратно сверните лист в неплотный рулет. Смазанную маслом форму начинайте заполнять с центра: выкладывайте рулет по спирали, формируя улитку. Повторите процедуру со всеми листами теста. Готовую улитку обильно полейте оставшейся сметанной заливкой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30–40 минут до образования равномерной золотисто-румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки с ягодами из теста фило.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про долгие торты! Готовлю кекс «Лещина» с орехами и изюмом. Замешиваю за 10 минут, пеку — 20. Вот рецепт
Общество
Забудьте про долгие торты! Готовлю кекс «Лещина» с орехами и изюмом. Замешиваю за 10 минут, пеку — 20. Вот рецепт
Возьмите шоколадку и пачку творога: рецепт этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно
Общество
Возьмите шоколадку и пачку творога: рецепт этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Семья и жизнь
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени
Семья и жизнь
Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени
Прощай, диета! Шоколадное печенье из 3 ингредиентов — готово за 10 минут!
Семья и жизнь
Прощай, диета! Шоколадное печенье из 3 ингредиентов — готово за 10 минут!
пироги
рецепты
выпечка
тесто
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.