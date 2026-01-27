Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 06:39

Забудьте про долгие торты! Готовлю кекс «Лещина» с орехами и изюмом. Замешиваю за 10 минут, пеку — 20. Вот рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот кекс — воплощение домашнего тепла, которое не требует много времени. Пока духовка разогревается, вы успеваете замесить тесто, и через 20 минут кухню наполняет волшебный аромат ванили, сливочного масла и подрумяненных орехов.

Яйца (2 шт.) взбиваю венчиком или миксером до легкой пены. Добавляю 100 г сахара и 6 г ванилина (или 1 пакетик ванильного сахара). Взбиваю еще пару минут до растворения сахара.

Добавляю 100 г сливочного масла, предварительно растопленного и остывшего до теплого состояния. Хорошо перемешиваю до однородной кремообразной массы.

Изюм (100 г) заливаю кипятком на 10 минут, затем воду сливаю, а изюм хорошо промываю и обсушиваю. Грецкие орехи (100 г) крупно рублю ножом.

В масляно-яичную смесь добавляю промытый изюм, 10 г разрыхлителя (около 2 ч. л.) и 200 г просеянной муки. Лопаткой или венчиком замешиваю однородное, довольно густое тесто без комочков.

Тесто перекладываю в форму для выпечки (примерно 20×10 см), смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разравниваю. Сверху равномерно посыпаю все нарезанные грецкие орехи, слегка вдавливая их в тесто.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 20–25 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю кексу полностью остыть в форме, затем вынимаю, нарезаю и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
