С дрожжами не заморачиваюсь, беру ягоды и тесто фило — немного движений, и пирожки готовы

С дрожжами больше не заморачиваюсь, беру замороженные ягоды и тесто фило. Немного движений — и пирожки готовы. Их вкус — это сочетание сладости и легкой кислинки ягод с хрустящим тестом.

Для начинки вам понадобится: 400 г замороженных ягод (вишня, клубника, смесь), 150–200 г сахара, 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного) и 100 мл воды. Для обертывания и жарки: упаковка теста фило (около 500 г) и растительное масло. Замороженные ягоды без разморозки положите в сотейник, засыпьте сахаром и прогревайте на среднем огне до растворения сахара и выделения сока. Крахмал разведите в холодной воде до однородности, влейте тонкой струйкой к ягодам и, постоянно помешивая, варите 2–3 минуты до загустения. Готовую массу снимите с огня и полностью остудите. Возьмите один лист теста фило. На середину листа выложите 1–2 столовые ложки остывшей начинки, заверните края, формируя конвертик, треугольник или трубочку, плотно защищая края. В разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжаривайте пирожки на среднем огне по 3–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

