04 февраля 2026 в 14:45

Мешаю кефир с мукой: быстрый бездрожжевой хлеб получается невероятным — полезно, просто и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Этот домашний хлеб отлично подойдёт тем, кто следит за питанием и не хочет покупать дорогую магазинную выпечку. Готовится он без дрожжей, из простых продуктов, а получается мягким внутри и с румяной корочкой снаружи. Бездрожжевой хлеб особенно вкусен тёплым — со сливочным маслом, мёдом или чашкой ароматного кофе. Отличная альтернатива булочкам и сладкой выпечке.

Ингредиенты: мука пшеничная — 4¾ стакана, сода — 1 ч. л., соль — ½ ч. л., мёд — 3 ч. л., яйцо — 1 шт., кефир — 1½ стакана, сливочное масло растопленное — 3 ч. л.

Приготовление: в миске смешивают муку, соду и соль. В отдельной ёмкости соединяют яйцо, мёд и растопленное масло. Добавляют жидкую смесь к сухим ингредиентам, вливают кефир и быстро перемешивают до образования мягкого теста. Массу выкладывают на присыпанную мукой поверхность и очень недолго вымешивают — около 15 секунд, чтобы тесто держало форму. Формируют шар, делают сверху крестообразный надрез и выкладывают на противень с пергаментом. Выпекают при 180 °C 50–60 минут до готовности. Проверяют деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Хлеб получается ароматным, сытным и отлично хранится несколько дней — идеальный вариант для дома.

Ранее мы делились рецептом соуса «Паприкаш». Идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде.

