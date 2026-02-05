Путин выступит на открытии Года единства народов России

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Года единства народов страны, где выступит с речью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также лидер государства вручит премии молодым ученым, передает РИА Новости.

Кроме того, этот год — это Год единства народов России. Многонациональность России — это один из столпов существования нашего государства. И сегодня будет мероприятие большое по случаю открытия Года единства народов России. И президент тоже посетит это мероприятие и выступит там, — рассказал представитель Кремля.

В декабре 2025 года президент подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России. За официальным решением стоит ясная и глубокая цель: укрепить национальное единство, мир и согласие между всеми народами, которые называют страну своим домом.

Ранее Путин попросил увеличить часы на изучение русского языка. Поручение адресовано правительству РФ и Совету при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.