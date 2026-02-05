Зимняя Олимпиада — 2026
Назван способ сэкономить на поездках в такси

Эксперт Колодов: экономить на такси можно с помощью совместных поездок

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Чтобы сэкономить на поездке во время транспортного коллапса, москвичи могут заказывать совместные поездки, порекомендовал в разговоре с NEWS.ru председатель союза такси Николай Колодов. Он также посоветовал на такие случаи при покупке или аренде жилья учитывать его транспортную доступность.

Такси вовсе недешевое удовольствие. Чтобы сэкономить, пассажиры могут скооперироваться и поехать вместе. При этом им нужно учитывать, что большинство таксистов не любят, когда в их автомобиль набивается много людей, — прокомментировал Колодов.

Эксперт советует всегда учитывать доступность района проживания и быть «готовым к любым рискам». В том числ к транспортным проблемам. Например, если электричка — единственный способ добраться до вашего дома, значит нужно подстраиваться под ее расписание.

Жителям «проблемных» направлений можно посоветовать искать работу в своем городе неподалеку от дома, продолжил он. Или же снимать квартиру поближе к работе, чтобы сэкономить время на дорогу и личную жизнь.

Ранее сообщалось, что для пассажиров пригородных электричек в Московском регионе наступило непростое время. По словам опрошенных NEWS.ru очевидцев, из-за того, что поезда часто задерживаются, они вынуждены проводить в дороге по два с половиной часа в одну сторону. В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что это происходит в связи с «установившимися низкими температурами по техническим причинам».

