Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта

Катание на лыжах и сноуборде считаются самыми полезными видами зимнего спорта, заявил «Газете.Ru» реабилитолог Кирилл Антонов. При этом, по его мнению, второй из них более травматичен. Он отметил, что оба эти вида спорта укрепляют сердечно-сосудистую систему.

С точки зрения «полезности» для здоровья классические горные лыжи и сноуборд занимают схожие позиции. Оба вида дают сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности. Дополнительным плюсом является пребывание на свежем холодном воздухе и воздействие дневного света, что улучшает регуляцию циркадных ритмов и уровень витамина D, при условии адекватной защиты кожи, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что наименее травмоопасными зимними видами спорта станут спокойное катание на лыжах по ровному рельефу и скандинавская ходьба. Кроме того, специалист посоветовал кататься на коньках.

Ранее терапевт Иван Еременко заявил, что скандинавская или быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы и легкий бег способствуют обновлению нейронов в мозге. По его словам, эти виды физической активности не только активируют нейропластичность, но и улучшают когнитивные способности.