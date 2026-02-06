Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог предупредила, кому опасно употреблять квашеную капусту

Диетолог Белоусова предостерегла гипертоников от употребления квашеной капусты

Квашеную капусту нельзя употреблять гипертоникам и пациентам с серьезными заболеваниями сердца, заявила НСН диетолог Анна Белоусова. Людям с лишним весом и склонностью к отекам тоже следует исключить этот продукт из рациона.

Квашеную капусту невозможно приготовить без большого количества соли. И тут сразу же выпадает несколько категорий людей, которым соль надо ограничить. Прежде всего, это гипертоники, люди с тяжелыми заболеваниями сердца. Те, у кого отечный синдром, вообще неважно, на каком фоне. Люди с лишним весом, — предупредила Белоусова.

Патологии почек — тоже веская причина отказаться от квашеной капусты. Врач добавила, что любая капуста повышает газообразование. В связи с этим она предостерегла от употребления этого блюда людей с метеоризмом и заболеваниями кишечника.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева заявила, что длительное употребление блинов может нарушить метаболизм, спровоцировать набор веса и вызвать развитие инсулинорезистентности. Дело в том, что обилие такой еды в рационе существенно нагружает поджелудочную железу.

