Диетолог предупредила, кому опасно употреблять квашеную капусту

Квашеную капусту нельзя употреблять гипертоникам и пациентам с серьезными заболеваниями сердца, заявила НСН диетолог Анна Белоусова. Людям с лишним весом и склонностью к отекам тоже следует исключить этот продукт из рациона.

Квашеную капусту невозможно приготовить без большого количества соли. И тут сразу же выпадает несколько категорий людей, которым соль надо ограничить. Прежде всего, это гипертоники, люди с тяжелыми заболеваниями сердца. Те, у кого отечный синдром, вообще неважно, на каком фоне. Люди с лишним весом, — предупредила Белоусова.

Патологии почек — тоже веская причина отказаться от квашеной капусты. Врач добавила, что любая капуста повышает газообразование. В связи с этим она предостерегла от употребления этого блюда людей с метеоризмом и заболеваниями кишечника.

