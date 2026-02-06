Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев Кубинец Ромеро проведет бой с россиянином Вагабовым на турнире IBA Bare Knuckle

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэль Ромеро из Кубы сразится на голых кулаках против россиянина Вагаба Вагабова, сообщает пресс-служба организации. Поединок станет главным событием мероприятия «IBA Bare Knuckle #4», которое пройдет 28 марта в Санкт-Петербурге.

Последний раз 48-летний Ромеро выходил в ринг 13 сентября 2025 года на турнире «BKFC» в Голливуде против американца Тео Дукаса. Кубинец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В смешанных единоборствах Ромеро провел 23 боя, в которых одержал 16 побед. Он трижды претендовал на титул чемпиона UFC в среднем весе. С 2021 года он выступал в Bellator, лиге Dirty Boxing и BKFC.

В активе Вагабова 24 победы, 1 ничья и 1 поражение в 26 матчах. В феврале Вагаб нокаутом в первом раунде одолел Арсения Смирнова на турнире RCC Fair Fight 29.

