Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:01

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Панда Катюша ест бамбук перед сном. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 6 февраля?

Что Катюша делает перед сном

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша ложится спать после ужина.

«Катюшка закончила свой очередной ужин и... баиньки! И всем вам желает хорошо выспаться!» — подписала она ролик.

Комментаторы пожелали Катюше приятных снов и предупредили ее, что ужинать перед сном вредно.

«Катя, ну прямо перед самым сном вредно ужинать»;

«Сладких снов, Катюша! Но последний прием пищи должен быть за пару часов до сна. Или у панд не так?»;

«Приятных снов, любимая, самая красивая пандочка», — написали россияне.

Что Катюша делает по утрам

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша с утра обходит уличный вольер.

«Утренние хлопоты нашей Катюши — это обход своей территории. Нужно внимательно осмотреть каждый уголок своих владений. Этот важный „дозор“ — дело серьезное и энергозатратное, так что после такой „тяжелой работы“ просто необходимо чуток отдохнуть», — рассказала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети пожелали Катюше хорошего дня и отметили, что она внимательно относится к своим владениям.

«Катя так внимательно к своим владениям относится! Умница! Хорошего тебе дня»;

«Хорошего дня, Катюша!»;

«Правильно, за владениями следить надо. Тем более за такими большими», — прокомментировали россияне.

Читайте также:

Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада

Удары по Украине сегодня, 6 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Магнитные бури сегодня, 6 февраля: что завтра, головокружение, боли, стресс

новости
общество
Московский зоопарк
панда Катюша
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.