Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео

Панда Катюша ест бамбук перед сном. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 6 февраля?
Что Катюша делает перед сном
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша ложится спать после ужина.
«Катюшка закончила свой очередной ужин и... баиньки! И всем вам желает хорошо выспаться!» — подписала она ролик.
Комментаторы пожелали Катюше приятных снов и предупредили ее, что ужинать перед сном вредно.
«Катя, ну прямо перед самым сном вредно ужинать»;
«Сладких снов, Катюша! Но последний прием пищи должен быть за пару часов до сна. Или у панд не так?»;
«Приятных снов, любимая, самая красивая пандочка», — написали россияне.
Что Катюша делает по утрам
Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша с утра обходит уличный вольер.
«Утренние хлопоты нашей Катюши — это обход своей территории. Нужно внимательно осмотреть каждый уголок своих владений. Этот важный „дозор“ — дело серьезное и энергозатратное, так что после такой „тяжелой работы“ просто необходимо чуток отдохнуть», — рассказала директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети пожелали Катюше хорошего дня и отметили, что она внимательно относится к своим владениям.
«Катя так внимательно к своим владениям относится! Умница! Хорошего тебе дня»;
«Хорошего дня, Катюша!»;
«Правильно, за владениями следить надо. Тем более за такими большими», — прокомментировали россияне.
