06 февраля 2026 в 11:20

Магнитные бури сегодня, 6 февраля: что завтра, головокружение, стресс

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 6 февраля, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 6 и 7 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня в течение дня магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 61%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 24%», — рассказали специалисты.

По информации сервиса my-calend, на Земле фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 7 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не прогнозируется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому стоит опасаться сильной магнитной бури

Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru объяснила, что магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения у некоторых людей.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — пояснила медик.

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила врач.

новости
магнитные бури
здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
